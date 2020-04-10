Meizu 17 прогнали через AnTuTu

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AnTuTu — одно из популярных приложений, которое используют для измерения производительности мобильных устройств. Оно призвано помочь пользователю получить приблизительное представление о мощности смартфона. А с недавних пор еще и стало маркетинговым инструментом для производителей мобильных устройств, которые соревнуются, чей гаджет набрал больше «попугаев».

Вполне вероятно, что в рамках презентации флагмана Meizu 17 компания похвастается тем результатом, который выдает новинка в AnTuTu. Но, как это часто бывает, инсайдеры опередили производителя и уже выложили скриншот с итогами тестирования.

Набранных цифр не хватило для рекорда и опережения лидера из мартовского топ рынка Китая — Oppo Find X2 Pro. Но и результат 580851 выглядит достойно и с оглядкой на топ-10 самых производительных Android-смартфонов, актуальный для рынка Китая, Meizu 17 мог бы оказаться в десятке, заняв 9 место.

Напомним, что премьера Meizu 17 состоится 15 апреля. Ему приписывают 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, чип Snapdragon 865, батарейку емкостью 4500 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой, 8/12 Гб оперативки и флеш-память на 128/256 Гб.

Для основной камеры приготовили четыре модуля, где главный на 64 Мп. Дополнять его станут датчики на 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Ценник на Meizu 17 будет стартовать с отметки $569.

Источник: cnmo