Мессенджер из ОАЭ ToTok удален из AppStore и Play Store из-за возможного шпионажа за пользователями

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Многие приложения для обмена сообщениями уже показали намеки на связь с правительствами, но, в основном, пока мы видим только домыслы. Однако, похоже, в сети был найден мессенджер с очевидно шпионским уклоном. В своем недавнем расследовании New York Times рассказали о ToTok – популярном на территории ОАЭ приложении. Американское издание считает приложение инструментом для скрытого наблюдения за людьми.

Неужели нашли доказательства?

Согласно секретному отчету, ОАЭ используют ToTok для слежки за разговорами пользователей, отслеживания местоположения, определения социальных связей и просмотра отправляемых материалов. Большинство из миллиона пользователей приложения живут в ОАЭ, но оно пользуется популярностью во всем мире и пользуется большим спросом в США.

Официально ToTok был разработан компанией Breej Holding, но считается, что она является прикрытием для DarkMatter, посредником киберразведки, управляемой сотрудниками разведки ОАЭ, бывшими оперативниками из АНБ и израильской военной разведки.

Программное обеспечение также связано с Pax AI, компанией по добыче данных, связанной с DarkMatter, которая находится в том же здании, что и службой разведки сигналов ОАЭ. Считается, что само программное обеспечение является слегка модифицированным клоном китайского приложения YeeCall.

WhatsApp и Viber напряглись?

Власти ОАЭ, ЦРУ и сами Breej отказались от комментариев. ФБР заявило, что не будет комментировать положение дел, но подчеркнуло, что хочет, чтобы пользователи знали о «потенциальных рисках и уязвимостях», которые они могут нести.

Apple и Google уже убрали ToTok из своих магазинов. Представитель Google сказал, что приложение нарушило политику компании, в то время как Apple объяснила, что все еще проверяет ToTok на опасные функции.

Если информация подтвердится, то ОАЭ фактически заставили огромное количество людей передать свою информацию без лишних вопросов.

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Источник: New York Times