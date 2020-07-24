Метаморфозы с дисплеями Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy S20 Fan Edition

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В последнее время поток утечек, касающихся серии Samsung Galaxy Note 20, увеличился. Это и не удивительно — анонс уже не за горами. Инсайдеры успели слить характеристики младшей и топовой версии линейки, которые вызвали немало споров на просторах сети. Одна из дискуссионных и волнующих фанатов компании тем — дисплей Galaxy Note 20.

Черты не достойные уровня флагмана

Техно-шпионы говорят о том, что в случае с базовой версией серии компания выбрала привычные 60 Гц. И это будет плоская матрица. Еще одно упрощение и явно не «к лицу» флагману с ценником в районе $900 — пластиковая тыльная крышка. Очевидно, что экономия продиктована желанием снизить ценник, и увеличить автономность.

Разные матрицы — разная цена

Но далеко не все разделяют и понимают такой поход компании. Особенно в части дисплея. Многие не могут понять, почему Galaxy S20 Fan Edition (Galaxy S20 Lite) с ценником в районе $700-750 предложит 120-герцовую матрицу, а флагман нового поколения будет довольствоваться только 60 Гц?

Глава исследовательской компании DSCC Росс Янг попытался объяснить различия в дисплеях двух смартфонов. Так, по его словам, Galaxy S20 Fan Edition получит жесткую OLED-панель, которая стоит недорого, толще и тяжелее гибких OLED-матриц. Другими словами, это недорогой дисплей прошлого поколения, установка которого и позволила снизить ценник. Тогда как Galaxy S20 предложит гибкую OLED-панель, которая по целому ряду параметров превосходит свой жесткий аналог. И стоит дороже.

Источник: phonearena