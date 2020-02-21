Microsoft готовит антивирус Defender ATP для Android и iOS

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Несмотря на то, что на рынке предостаточно различных антивирусных программ для мобильных устройств, Microsoft почему-то посчитала, что все они не предлагают полноценную защиту, поэтому мир нуждается в их программе. Вчера компания сообщила, что планирует представить антивирус Defender Advanced Threat Protection для смартфонов и прочих устройств на базе Android и iOS.

Утилита с названием Defender ATP уже является штатным приложением для борьбы с киберугрозами для Windows и есть версия для MacOS. Среди ее характерных черт профилактика заражений, обнаружение зловредов и борьба с ними.

Зачем же Microsoft решила предложить свое антивирусное ПО для мобильных устройств, работающих на Android и iOS? Корпоративный вице-президент компании Роб Леффертс заявил о том, что «вредоносные программы случаются на этих платформах». Они хотят предложить продукт, который поможет защитить от таких угроз, как вредоносные программы и фишинговые атаки. А еще он предназначен для того, чтобы запретить пользователям посещать сайты, которые по мнению Microsoft, не безопасны.

Похоже, что это очередная попытка технологического гиганта предложить пользователь программный продукт для мобильных устройств и косвенно быть причастным к мобильной среде.

На данный момент нет понимания, какой функционал предложит Defender Advanced Threat Protection, и как он будет защищать гаджеты. Неясно и когда Microsoft выпустит ПО, но ожидается, что это может произойти в этом году.

Источник: cnet.com