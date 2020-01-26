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Microsoft призывают дать Windows 7 шанс жить

26.01.2020 1502 1

Как известно, с 14 января Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Отныне миллионы пользователей остались без программных обновлений и патчей безопасности. Многие из них не готовы распрощаться с Windows 7 и недовольны решением Microsoft.

 

Фонд свободного программного обеспечения (FSF) хочет дать «семерке» вторую жизнь и обратился к техногиганту с предложением открыть исходники как бесплатное ПО и передать сообществу для изучения и совершенствования. Чтобы достучаться до Microsoft объявлен сбор подписей под петицией. Планируется собрать под ней символические 7777 подписей.

 

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Фонд надеется, что руководство Microsoft прислушается к пользователям и тем самым проявит уважение к ним, к их конфиденциальности и свободе выбора.  Он призывает не на словах, а конкретными действиями показать, что мнение пользователей значимо для Microsoft.

 

По словам участников фонда, сам же техногигант ничего не теряет, ведь он уже принял для себя решение отправить Windows 7 на покой.

 

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На момент подготовки материала под петицией подписали более 2600 человек. Как Microsoft отреагирует на эту инициативу, неизвестно. Скептики уверены, что компания проигнорирует ее, ведь не в ее интересах давать свободу «семерке», которая в итоге может помещать дальнейшему «насаждению» Windows 10.

 

Кто знает какие усовершенствования придумают энтузиасты и разработчики для Windows 7. А появление конкурента явно не входит в планы компании.

 

Источники: phoneradar, fsf

Microsoft Windows 7
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Сергей Коршунков
Десятка внутри это та же Семёрка, открыть исходники это по сути создать себе мощного конкурента, если MS на это когда-то и пойдёт, то только в рамках глобальной стратегии с открытием исходников и Десятки тоже, а не из-за какой то кучки некрофилов.
26.01.2020 10:28
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Microsoft призывают дать Windows 7 шанс жить