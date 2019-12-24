Microsoft решила закрыть свою версию голосового помощника

435

В прошлом месяце американская компания Microsoft объявила, что в следующем году она собирается «отключить» мобильные приложения Cortana как для Android, так и для iOS-устройств в нескольких странах. Компания подтвердила, что с 31 января 2020 года больше не будет поддерживать приложение цифрового помощника для некоторых регионов.

На тот момент было известно, что Cortana больше не будет поддерживаться в Великобритании, Канаде, Австралии, Китае, Германии, Индии, Мексике и Испании. В недавнем интервью Эндрю Шуман, глава проекта Cortana, поведал, что на самом деле Cortana «уйдет» из всех стран, кроме США.

Шуман уточнил, почему приложение все еще будет работать в Соединенных Штатах. По его словам, в основном, приложение используется для обновления прошивки наушников Surface, которые продаются только на американском рынке.

Несмотря на эту странную причину, он высказал еще два повода для «убийства» приложения. Во-первых, очевидно, Cortana под Android и iOS не получила большой популярности за пределами США. Вторая причина заключается в том, что Microsoft хочет продолжать эксперименты над своим цифровым помощником именно на родной территории.

Однако, компания не забывает о поддержке других устройств. Компания ранее заявила: «<…> для того, чтобы сделать Cortana как можно более полезной, мы будем глубже интегрировать ее в ваши приложения для повышения производительности Microsoft 365<…>». Эти слова говорят о том, что компания переориентирует Cortana на работу с персональными компьютерами, а именно на Windows и сервисы Office.

﻿

Источник: venturebeat.com