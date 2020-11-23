Microsoft Surface Duo все-таки доедет до рынка Европы, но только в следующем году

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Дикий смартфон Microsoft Surface Duo доберется до магазинов Европы в 2021 году.

В августе этого года компания Microsoft выпустила на рынок свой долгожданный смартфон Surface Duo. Но выход не был настолько гладким, как того хотела компания: большое количество претензий, связанных с ПО и сборкой устройства, заставили компанию понервничать. Похоже, именно поэтому распространение продукта в других странах был отложен.

И вот Microsoft снова поверили в свои силы: по слухам, Surface Duo готов к пересечению Атлантического океана. Отправка устройства начнется с европейского рынка в начале следующего года. Также известно, что устройство уже сертифицировано в Японии, Великобритании и Канаде.

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Согласно слухам, техногигант ведет переговоры с операторами мобильной связи в Соединенном Королевстве о запуске Surface Duo в начале 2021 года. К сожалению, пока неясно, нацелена ли компания на отправку своего продукта в те же сроки и в другие страны Европы.

Похоже, что Microsoft все-таки откладывает план расширения рынка сбыта до тех пор, пока не получит удовлетворительные отзывы клиентов и не оправдает ожидания, установленные внутри компании.

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Напомним, что Microsoft Surface Duo представляет собой складное устройство, вмещающее в себя пару 5,6-дюймовых AMOLED-экранов. Передняя и задняя стороны устройства защищены стеклом Corning Gorilla Glass 5. Устройство работает на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 855, достаточно старого чипсета. Питает смартфон аккумулятор емкостью 3577 мАч, который заряжается от блока на 18 Вт.

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Источник: Windows Latest



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