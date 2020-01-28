Motorola на MWC 2020: раскрыты характеристики Moto G8 и Moto G8 Power

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Несмотря на то, что доля Motorola ничтожна мала на рынке смартфонов, компания продолжает жить и искать формулу успеха. Очередной повод посмотреть, есть ли у компании шанс на равных конкурировать с прочими производителями, появится на выставке MWC 2020, куда она прибудет с несколькими новинками.









Широкой аудитории должны представить Moto G8 и Moto G8 Power. Первый из названых дебютантов станет центральной моделью одноименной серии и получит круглое отверстие под фронтальную камеру. Ожидается, что своей «спинкой» он будет схож с Motorola One и лицевую панель отдадут под ЖК-дисплей диагональю 6,39 дюйма разрешением 1560х720 точек.





Аппаратной основой устройства станет восьмиядерный чип Snapdragon 665 в связке с 2/3/4 Гб оперативной памяти. Обещают флеш-модуль на 32/64 Гб, фронталку на 8 Мп, чип NFC и аккумулятор емкостью 4000 мАч. На тыльной стороне предложат ансамбль из трех датчиков: 16 Мп (f/1.7) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (f/2.2).









Стоит ждать премьеру Moto G8 Power, который станет продолжением G7 Power и получит емкую батарейку на 5000 мАч. Смартфону приписывают экран разрешением 2300х1080 точек и диагональю 6,36 дюйма, 4 Гб оперативки, 64 Гб постоянной памяти, технологию быстрой зарядки мощностью 18 Вт, селфи-модуль на 25 Мп и основную камеру на 16 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп.









Есть вероятность, что Motorola покажет на MWC 2020 флагман из линейки Z. А сама пресс-конференция компании состоится 23 февраля, за день до официального открытия выставки.





Источник: phonearena.com