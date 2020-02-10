Motorola не согласна с результатами теста Razr 2019: его не там и не так складывали

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У гибких матриц и шарнирных механизмов предостаточно недостатков, они не совершенны. Это подтвердил и Motorola Razr, проблемы в работе которого были выявлены экспертами и пользователями еще на уровне демообразцов. Устроили свой тест на живучесть и журналисты издания CNET, которые решили на практике проверить, переживет ли новинка 100 тысяч циклов складывания/раскладывания.





Motorola Razr сошел с дистанции досрочно, когда после 27 тысяч сгибаний в работе шарнирного механизма были выявлены проблемы. Эксперимент не остался незамеченным со стороны самой Motorola, которая выступила с официальным заявлением.





Компания считает тест от CNET не правильным. В обоснование своей точки зрения она сослалась на то, что для проведения испытаний использовали роботизированную установку FoldBot, не предназначенную для подобного теста.





Кроме того, в ходе его проведения шарнирный механизм был подвергнут чрезмерной нагрузке, а сам смартфон неправильно закрывался и открывался. Не стоит списывать со счетов и тот факт, что реальные условия эксплуатации будут отличаться от тех, которые были созданы на стенде. Все эти факторы не позволяют считать тест CNET объективным и точным.





Отчасти Motorola права, но насколько ее доводы окажутся убедительными для пользователей, остается загадкой.





Источник: theverge.com







