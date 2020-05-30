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Motorola представит новый бюджетник – Moto E LE

30.05.2020 441 0

Как бы не ругались хейтеры, но легендарная Motorola живее всех живых. Компания готовится к выходу совершенно нового смартфона под названием Moto E LE. Скорее всего, новинка заменит в модельном ряде прошлогодний бюджетник Moto E6. Новый смартфон еще не был официально анонсирован, но пользователи уже заметили его название на сайте крупного американского оператора связи Verizon.

 

Motorola представит новый бюджетник – Moto E LE – фото 1

 

На данный момент не совсем понятно, что означает LE в названии будущего устройства. К сожалению, в сети также нет изображений смартфона, хотя бы схематичных. Однако мы можем оценить некоторые технические характеристики, так как Verizon не забыл упомянуть и про них. Судя по всему, нас ждет небольшой апгрейд по сравнению с Moto E6.

 

Motorola представит новый бюджетник – Moto E LE – фото 2

 

Moto E LE будет работать под управлением Android 10, а сердцем смартфона будет выступать Qualcomm Snapdragon 632. Многие техногики согласятся, что этот вариант определенно лучше, чем Snapdragon 435, на котором построен Moto E6.

 

К другим характеристикам Moto E LE относится не самая емкая батарея на 3550 мАч, и экран с разрешением 1520 x 720. К сожалению, размер экрана пока неизвестен, зато известны размеры самого смартфона: 159,77 x 76,25 x 8,65 мм. Это означает, что новое устройство выше и немного шире, чем Moto E6 (149,7 x 72,3 x 8,57 мм) и, скорее всего, его дисплей имеет диагональ более 6 дюймов.

 

Скорее всего, Moto E LE будет оцениваться примерно в 150 долларов.

 

Источник: tuttoandroid.net

Moto E LE Motorola
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 30.05.2020

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Motorola представит новый бюджетник – Moto E LE