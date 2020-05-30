Motorola представит новый бюджетник – Moto E LE

441

Как бы не ругались хейтеры, но легендарная Motorola живее всех живых. Компания готовится к выходу совершенно нового смартфона под названием Moto E LE. Скорее всего, новинка заменит в модельном ряде прошлогодний бюджетник Moto E6. Новый смартфон еще не был официально анонсирован, но пользователи уже заметили его название на сайте крупного американского оператора связи Verizon.

На данный момент не совсем понятно, что означает LE в названии будущего устройства. К сожалению, в сети также нет изображений смартфона, хотя бы схематичных. Однако мы можем оценить некоторые технические характеристики, так как Verizon не забыл упомянуть и про них. Судя по всему, нас ждет небольшой апгрейд по сравнению с Moto E6.

Moto E LE будет работать под управлением Android 10, а сердцем смартфона будет выступать Qualcomm Snapdragon 632. Многие техногики согласятся, что этот вариант определенно лучше, чем Snapdragon 435, на котором построен Moto E6.

К другим характеристикам Moto E LE относится не самая емкая батарея на 3550 мАч, и экран с разрешением 1520 x 720. К сожалению, размер экрана пока неизвестен, зато известны размеры самого смартфона: 159,77 x 76,25 x 8,65 мм. Это означает, что новое устройство выше и немного шире, чем Moto E6 (149,7 x 72,3 x 8,57 мм) и, скорее всего, его дисплей имеет диагональ более 6 дюймов.

Скорее всего, Moto E LE будет оцениваться примерно в 150 долларов.

Источник: tuttoandroid.net