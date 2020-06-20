Motorola решила отложить выпуск следующего поколения RAZR до 2021 года

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Различные отмены и переносы стали привычной практикой в последние месяцы. Пандемия опрокинула практически весь мир с ног на голову. Теперь мы и не знаем, когда пройдет презентация следующей версии Android, а про более мелкие вещи и говорить не хочется.

Вот и подоспели новости о переносе «отпрыска» одного из самых хайповых продуктов 2019 года. Основатель и генеральный директор издания Display Supply Chain Consultants (DSCC) написал в твиттере: «Разработка Motorola Razr 2 задерживается еще на квартал из-за COVID-19». По его словам, смартфона вряд ли стоит ждать раньше 2021 года.

Понятное дело, что основная причина состоит в непрекращающейся пандемии, но, откровенно говоря, учитывая все проблемы первого поколения «возрожденного» смартфона, эти новости вообще никак не удивляют. Скорее даже просто подтверждают уже существующие опасения.

Касаемо внешнего вида, аппарат должен будет представить более крупный дисплей. Прям так же, как и его прямой конкурент в лице Galaxy Z Flip. К остальной имеющейся информации относятся кодовые имена Motorola Razr 2 – «Smith», а также менее благозвучное «XT2071-4». В сети говорят, что раскладушка будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 765 с такой же маленькой батарейкой, как и у предшественника, на жалкие 2845 мАч. Ожидается, что в базовой версии производители предложит 8 Гб оперативной памяти и внутреннее хранилище размером 256 ГБ.

За фотовозможности аппарата будет отвечать основная камера на 48 Мегапикселей, в которой используется датчик Samsung ISOCELL Bright GM1. Фронтальной камерой порадует разрешением в 20 Мегапикселей. Очевидно, аппарат будет работать под управлением ОС Android 10.

Возможно, из-за этой задержки, можно ждать больше официальной и полуофициальной информации, или даже различные рендеры до глобальной презентации. Все-таки надо подогревать благосклонную публику. Будем ждать пополнения этой информации.

Источник: twitter.com