На MWC 2020 покажут LG V60 ThinQ 5G

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Компания LG Electronics является постоянным участником мобильной выставки MWC, которая ежегодно проходит в Барселоне в феврале. Не пропустит южнокорейский гигант и предстоящую выставку, а привезет он с собой туда новый флагман и преемника LG V50 ThinQ 5G.





Речь идет о LG V60 ThinQ 5G, который станет очередным смартфоном компании с поддержкой сетей пятого поколения. Какими характеристиками наделят аппарат, информации нет. Но почти наверняка стоит ждать, что в его основе поставят чип Snapdragon 865 в паре с 5G-модемом Snapdragon X55.





Предполагается, что, как и в случае с предшественником, новинка получит поддержку аксессуара Dual Screen, который представляет собой второй экран, подключаемый к аппарату посредством боковых контактов. В итоге получается своеобразная вариация на тему складного мобильного устройства.





Помимо LG V60 ThinQ 5G компания может представить еще один смартфон флагманского уровня с поддержкой сетей пятого поколения. Что это будет за модель и какое название она получит, неизвестно. Возможно, речь идет о LG G9 ThinQ.





Стоит сказать, что на данный момент лидером по поставкам 5G-смартфонов является Samsung, а у LG второе почетное место.





Источник: koreaherald.com



