Насколько всё хорошо у Nubia? Компания представила новый смартфон и обновила старый

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Всего несколько месяцев назад Nubia представила смартфон Nubia Play – ﻿упрощённую версию игрового Red Magic. Тогда устройство получило продвинутый Snapdragon 765G и другие достойные игрового устройства характеристики. Сегодня компания обновила прошлогодний Red Magic и представила недорогой игровой Red Magic 5G Lite для Европы.

Red Magic 5G Lite

Смартфон получил 6,65-люймовый AMOLED экран с частотой обновления 144 Гц. Слово Lite в названии появилось из-за использования в новинке не самого производительного чипсета – Snapdragon 765G. Однако в остальном это настоящий флагман, о чём говорят 8 ГБ оперативной и ﻿256 ГБ ﻿встроенной памяти стандарта UFS 2.1.

В устройстве используются камеры от Sony, Основная на 48 МП, 8 МП ультраширокоугольная, макрообъектив на 2 МП и ещё один сенсор, тоже на 2 МП. Спереди установлена 12 МП фронталка.

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Red Magic 5G Lite не разрядится в самый ответственный момент –﻿ это заслуга большого аккумулятора на 5100 мАч. Заряжаться он будет достаточно недолго благодаря 30 Вт быстрой зарядке.

Обновление Android

Выпуская новые смартфоны, ZTE не забывает и о старых. Сегодня обновления получила Nubia Red Magic 3. Каждый владелец устройства скоро сможет установить Android 10, обёрнутый в новую версию фирменной оболочки Redmagic, Redmagic 3.0. Крупное обновление принесло более 80 изменений.

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Источник: gsmarena, gizchina