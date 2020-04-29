Назвали ценник на мини-компьютер Chuwi LarkBox

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Не так давно Chuwi представила свой мини-компьютер LarkBox, который по своим габаритам повторяет большое яблоко и способен уместиться на ладони. Во время анонса компания умолчала о стоимости новинки и вот теперь пришло сообщение, что в конце мая на краудфандинговой площадке Indiegogo стартует сбор средств на Chuwi LarkBox и его цена составила $199.

Напомним, что это один из самых миниатюрных мини-компьютеров в мире, которому под силу справиться с большинством офисных и образовательных задач, стоящих перед современными настольными решениями. При габаритах 61х61х43 мм и массе 127 грамм Chuwi LarkBox впишется в любой интерьер и его можно взять с собой, если возникнет необходимость.

Построен мини-компьютер на базе чипа Intel Celeron N4100 с видеоускорителем UHD Graphics 600, обладает 6 Гб оперативной памяти и SSD на 128 Гб. Имеется активное охлаждение и сам чип отличается низким потреблением энергии.

Новинка без проблем справляется с выводом изображения в формате 4К со скоростью 60fps. Оснащен Chuwi LarkBox портом USB Type-C, парочкой разъемов USB-A, 3,5 мм разъемом для наушников и интерфейсом HDMI.

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