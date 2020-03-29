Назвали характеристики камеры Honor 30

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Несмотря на усилия США, компания Huawei продолжает жить и творить, а в качестве моральной компенсации за отсутствие Google‑сервисов не повышает цены на свои последние флагманы Huawei P40 и P40 Pro. Скорее всего, аналогичную стратегию будет исповедовать и «дочка» Honor. В мае ждем анонс бюджетных флагманов Honor 30 и Honor 30 Pro.

Известный поставщик утечек @OnLeaks дал свои предсказания о том, какая камера достанется Honor 30. Источник указывает, что новинка получит прямоугольный выступ основной камеры на манер Huawei P40 и Honor V30 Pro с тремя датчиками изображения и светодиодной вспышкой.

Основной модуль будет построен на базе 50 Мп датчика Sony IMX7XX с технологией Quad Bayer, позволяющей объединять четыре соседних пикселя в один большой размером 2,24 мкм. Дополняют его широкоугольный 12 Мп модуль и телеобъектив на 8 Мп для 3-кратного оптического зума. Такой же набор сенсоров получил и Honor V30 Pro, но главный модуль там на 40 Мп.

По имеющимся сведениям, Honor 30 и Honor 30 Pro будут базироваться на флагманской платформе Kirin 990, а также получат поддержку фирменной технологии быстрой зарядки мощностью 40 Вт. В новой серии всего будет три модели, среди которых первым дебютирует Honor 30S с новой аппаратной платформой Kirin 820. Его премьера состоится уже завтра, 30 марта.

Источник: twitter