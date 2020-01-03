Назван лидер по поставкам 5G-смартфонов по итогам 2019 года

335

Стандарт 4G по-прежнему остается актуальным и будет популярным еще несколько лет. Тем не менее, эра 5G наступает и выглядит она многообещающе. Несмотря на то, что 5G‑сети еще не получили широкого распространения, производители смартфонов уже начали выпуск устройств, поддерживающих новый стандарт.





На данном этапе, большинство из них принадлежат к премиальному ценовому сегменту. Лидером же по поставкам 5G-смартфонов является Samsung. По крайней мере, так утверждает сам южнокорейский гигант, который заявил, что по итогам 2019 году он поставил на рынок 6,7 млн устройств с поддержкой сетей пятого поколения и контролирует 54% мирового рынка таких аппаратов.





Сейчас в портфолио Samsung пять смартфонов с поддержкой 5G: Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 5G, Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy A90 5G и Galaxy Fold 5G. Стоит отметить, что спрос на 5G‑смартфоны стремительно вырос в четвертом квартале прошлого года. Так, до сентября 2019 года Samsung сумела отгрузить на рынок 2 млн трубок, а оставшиеся 4,7 млн были поставлены в последние месяцы прошлого года.





Samsung заявляет, что 2020 год станет годом 5G-смартфонов и она намерена внедрять новый стандарт связи и в устройства среднего класса. Поставляет южнокорейский гигант и свое сетевое оборудование для развертывания сетей нового поколения в Южной Корее и США.





Источник: phonearena.com