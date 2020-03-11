Где купить дешевле?

Названа цена Google Pixel 4a

11.03.2020 1267 6

Уже как несколько месяцев ходят слухи, что готовится анонс Google Pixel 4a. Инсайдеры успели разузнать практически все о новинке и YouTube-канал TecnoLike Plus даже сделал обзор на нее. Открытым остается вопрос стоимости смартфона. Ряд источников ориентировали пользователей на ценник в районе $450 — $500.

 

Названа цена Google Pixel 4a – фото 1

 

Но сегодня известный поставщик утечек Эван Бласс подкинул повод обсудить ценообразование на новинку. На своей странице в Twitter он опубликовал изображение промо-плакатов, на одном из которых показана стоимость Pixel 4a — $399.

 

Стоит сказать, что Эван Бласс авторитетный и известный инсайдер, который не замечен за распространением фейков. Бывали случаи, что он ошибался, но такие проколы были единичными и случались давно. Поэтому нет оснований не доверять его сведениям.

 

Напомним, что анонс Google Pixel 4a ждут в мае нынешнего года и велика вероятность, что он пройдет в формате онлайн-презентации. В основе смартфона лежит платформа Snapdragon 730, имеется 6 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 3080 мАч, основная камера на 12,2 Мп и 5,81-дюймовый дисплей разрешением FullHD+. Руководить его работой будет стоковый Android.

 

Источник: twitter.com

Google Pixel 4a
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 6
 
Kirill Dorosh
Фейе
11.03.2020 20:20
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Yura Solt
12.2 камера. да ну.....3000 батарея. мимо за 400 бачей
11.03.2020 19:23
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Юрий
Эти 12.2 мпкс, утрут носы Сяоми с их 108 мпкс в два счета....Не даром все себе GCam устанавливают.
11.03.2020 20:52
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sansan sansanycz
за такую цену могли бы хоть банку на 5000 махов запихнуть
11.03.2020 19:13
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Денис
Если по железу все так, то его красная цена 300 долларов
11.03.2020 19:04
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Дима Гома
если такая цена будет и камера будет хороша,то оно этого стоит)
11.03.2020 18:27
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Названа цена Google Pixel 4a