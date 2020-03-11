Названа цена Google Pixel 4a

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Уже как несколько месяцев ходят слухи, что готовится анонс Google Pixel 4a. Инсайдеры успели разузнать практически все о новинке и YouTube-канал TecnoLike Plus даже сделал обзор на нее. Открытым остается вопрос стоимости смартфона. Ряд источников ориентировали пользователей на ценник в районе $450 — $500.

Но сегодня известный поставщик утечек Эван Бласс подкинул повод обсудить ценообразование на новинку. На своей странице в Twitter он опубликовал изображение промо-плакатов, на одном из которых показана стоимость Pixel 4a — $399.

Стоит сказать, что Эван Бласс авторитетный и известный инсайдер, который не замечен за распространением фейков. Бывали случаи, что он ошибался, но такие проколы были единичными и случались давно. Поэтому нет оснований не доверять его сведениям.

Напомним, что анонс Google Pixel 4a ждут в мае нынешнего года и велика вероятность, что он пройдет в формате онлайн-презентации. В основе смартфона лежит платформа Snapdragon 730, имеется 6 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 3080 мАч, основная камера на 12,2 Мп и 5,81-дюймовый дисплей разрешением FullHD+. Руководить его работой будет стоковый Android.

Источник: twitter.com