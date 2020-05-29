Названа дата анонса Oppo Reno 4 и Reno 4 Pro

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Oppo планомерно обновляет модельный ряд своих смартфонов и готовится выпустить новинки в рамках серии Reno. Брать свое Oppo Reno 4 и Reno 4 Pro предпочтут, прежде всего, сочетанием характеристик. Немаловажное значение отводится и стоимости новинок, но ценники на них будут объявлены на следующей неделе, когда и состоится их анонс.

Oppo Reno 4

Сегодня компания официально известила, что премьера Oppo Reno 4 и Reno 4 Pro назначена на 5 июня. Ожидается, что базовая модель удостоится 6,4-дюймового экрана разрешением 2400х1080 точек, чипсета Snapdragon 765G, аккумулятора емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки. Обещают сдвоенную фронталку 32 Мп + 2 Мп и тройную основную камеру 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Oppo Reno 4 Pro

Что касается Oppo Reno 4 Pro, то ему приписывают ту же аппаратную платформу и батарейку, но диагональ дисплея чуть увеличится до 6,55 дюйма и на передней панели селфи-камера будет одиночной на 32 Мп. Набор датчиков на тыльной стороне изменится: 48 Мп + 12 Мп + 13 Мп. Здесь также не забудут предложить фирменную технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Oppo Reno 4 обещают предлагать с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти, а у Oppo Reno 4 Pro младшая версия будет такой же, но в топовой объем оперативной памяти увеличили до 12 Гб.

Источник: sohu