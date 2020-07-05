Названы цены на серию Samsung Galaxy Note 20

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Samsung готовится к выпуску серии Galaxy Note 20. Ее могут показать одновременно с Galaxy Z Flip 5G и Galaxy Fold 2, а само событие обещают 5 августа. Предсказуемо, стоить новинки будут отнюдь не дешево и в сети звучали предсказания, что ценники на все три модели линейки Galaxy Note 20 могут варьироваться в диапазоне от 1249 до 1499 евро. Известный инсайдер Ice Universe дал свой прогноз о ценниках на устройства.

Сколько запросят

Так, по мнению сетевого информатора за базовую версию Galaxy Note 20 будут просить $999, а максимально заряженный флагман Galaxy Note 20 Ultra должны оценить в $1299. Для сравнения стоимость Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ на старте продаж составляла $946 и $1099 соответственно, и обе модели обладали 256 Гб постоянной памяти.

За что придется платить

По тем слухам, которые появлялись в сети, устройства серии Galaxy Note 20 получат 120-герцовые Infinity-O AMOLED-дисплеи, процессор Snapdragon 865+ или Exynos 992 (в зависимости от региона продаж), до 16 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной. Не забудут в очередной раз усовершенствовать стилус и мощность быстрой зарядки может вырасти до 45 Вт.

Новинки получат ультразвуковой дисплейный сканер отпечатков пальцев, в зависимости от версии три или четыре датчика в основной камере, а также новую версию фирменной оболочки One UI 2.5.

Источник: twitter

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