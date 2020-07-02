Названы самые мощные смартфоны июня. Обладатели чипов MediaTek удивили

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В копилке рейтингов AnTuTu пополнение. Разработчики популярного бенчмарка занялись своей любимой «забавой» — ранжировать самые производительные Android-смартфоны. Очередной рейтинг оставлен по итогам июня, актуален для китайского рынка и вновь решено выбрать лучших среди флагманов и устройств среднего класса.

Выбор лучшего среди мощных

Лидером зачета среди топовых смартфонов по-прежнему остается Oppo Find X2 Pro с результатом 608 049 баллов. Серебро досталось Xiaomi Mi 10 Pro, сумевший набрать 603 266 очков и замкнул тройку лидеров Oppo Find X2, который в отличии от «прошки» не смог преодолеть рубеж в 600 тысяч «попугаев». В топ-10 также сумели пробиться: Oppo Ace2, iQOO Neo 3, Redmi K30 Pro, Realme X50 Pro, iQOO 3, Meizu 17 Pro и OnePlus 8 Pro. Не сложно заметить одну закономерность — в рейтинг самых производительных сумели попасть только гаджеты с Snapdragon 865 на борту.

MediaTek смог

Если взглянуть на десятку самых мощных среди устройств среднего уровня, то тут картина более пестрая. Сразу стоит «выписать» респект компании MediaTek, сумевшей выпустить достойные чипы в рамках серии Dimensity и смартфоны с ними поделили между собой первые три места. Так, лидером рейтинга стал Redmi 10X Pro с Dimensity 820, на второй позиции оказался Oppo Reno 3 с Dimensity 1000L и бронзу получил Redmi 10X на базе Dimensity 820. Первые два фаворита сумели преодолеть отметку в 400 тысяч баллов, а последний чуть-чуть не дотянул до этого рубежа.

С четвертого по шестое место отвоевали модели с Kirin 985: Honor 30, Huawei Nova 7 Pro и Nova 7. Устройства на базе Kirin 820 разместились с седьмой по девятую позиции: Honor X10, Honor 30S и Huawei Nova 7 SE. А замкнул десятку самых мощных Oppo Reno 4 Pro с Snapdragon 765G.

Источник: antutu