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Названы самые мощные смартфоны июня. Обладатели чипов MediaTek удивили

02.07.2020 772 0

В копилке рейтингов AnTuTu пополнение. Разработчики популярного бенчмарка занялись своей любимой «забавой» — ранжировать самые производительные Android-смартфоны. Очередной рейтинг оставлен по итогам июня, актуален для китайского рынка и вновь решено выбрать лучших среди флагманов и устройств среднего класса.

 

Названы самые мощные смартфоны июня. Обладатели чипов MediaTek удивили – фото 1

 

Выбор лучшего среди мощных

 

Лидером зачета среди топовых смартфонов по-прежнему остается Oppo Find X2 Pro с результатом 608 049 баллов. Серебро досталось Xiaomi Mi 10 Pro, сумевший набрать 603 266 очков и замкнул тройку лидеров Oppo Find X2, который в отличии от «прошки» не смог преодолеть рубеж в 600 тысяч «попугаев». В топ-10 также сумели пробиться: Oppo Ace2, iQOO Neo 3, Redmi K30 Pro, Realme X50 Pro, iQOO 3, Meizu 17 Pro и OnePlus 8 Pro. Не сложно заметить одну закономерность — в рейтинг самых производительных сумели попасть только гаджеты с Snapdragon 865 на борту.

 

Названы самые мощные смартфоны июня. Обладатели чипов MediaTek удивили – фото 2

 

MediaTek смог

 

Если взглянуть на десятку самых мощных среди устройств среднего уровня, то тут картина более пестрая. Сразу стоит «выписать» респект компании MediaTek, сумевшей выпустить достойные чипы в рамках серии Dimensity и смартфоны с ними поделили между собой первые три места. Так, лидером рейтинга стал Redmi 10X Pro с Dimensity 820, на второй позиции оказался Oppo Reno 3 с Dimensity 1000L и бронзу получил Redmi 10X на базе Dimensity 820. Первые два фаворита сумели преодолеть отметку в 400 тысяч баллов, а последний чуть-чуть не дотянул до этого рубежа.

 

С четвертого по шестое место отвоевали модели с Kirin 985: Honor 30, Huawei Nova 7 Pro и Nova 7. Устройства на базе Kirin 820 разместились с седьмой по девятую позиции: Honor X10, Honor 30S и Huawei Nova 7 SE. А замкнул десятку самых мощных Oppo Reno 4 Pro с Snapdragon 765G.

 

Источник: antutu

MediaTek
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.07.2020

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Названы самые мощные смартфоны июня. Обладатели чипов MediaTek удивили