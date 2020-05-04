Не пропустите скидки на Realme 6, наушники Logitech и смарт-камеру Xiaomi Yi
Трудно поспорить с тем, что многие из нас любят покупать что-то по скидке. Ведь в этом случае мы чувствуем меньшую «боль» от трат. Распродажи товаров по сниженным ценам позволяют нам почувствовать, что мы не только тратим, но еще и можем при этом сэкономить. Именно во имя экономии мы ищем самые выгодные предложения на просторах интернет-магазинов.
На постоянной основе Telegram-канал Andro price ежедневно подбирает товары с наименьшими ценниками и делится информацией со своими подписчиками. Сегодня мы предлагаем вам топ-3 товаров, которые можно прикупить по одним из лучших цен. Речь пойдет о бюджетнике Redmi 6, смарт-камере от Xiaomi и гарнитуре для геймеров.
Смартфон Realme 6
Характеристики: Helio G90T, Android 10, 6.5" Full HD+, 4300 мАч, NFC, 4/64 Гб, синий/белый
Предложение для Украины
Цена: 5499 грн - https://lite.bz/V5jUSo
Смарт-камера Xiaomi Yi (2 шт.)
Характеристики: 1080р (FullHD), датчик движения, ночное видение, реагирование на детский плач, хранение в "Облаке", цвет белый
Предложение для России
Цена: $23,99 (цена за 2 шт.) - https://lite.al/jm-j3V
Скидка продавца $2.00
Игровые наушники Logitech
Характеристики: G233 Prodigy, 3.5 мм разъем, съемный микрофон, черно-синие
Цена: $45,99 - http://fas.st/dE3de6
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