Не проспи скидки на гаджеты Xiaomi

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Торговая площадка AliExpress продолжает отмечать собственный 10-летний юбилей и делает это посредством скидок на целый ряд товаров. У вас есть возможность воспользоваться случаем и прикупить по сниженной цене что-то из каталога интернет-площадки.

Из-за огромного многообразия предложений бывает трудно сориентироваться и найти среди них наиболее интересные. Чтобы сэкономить ваше время, мы подготовили небольшую подсказку — подборку устройств от Xiaomi, которые можно приобрести по приятным ценам.

Беспроводные наушники Xiaomi Redmi Airdots

Характеристики: Bluetooth 5.0, AAC, аккум. зарядного кейса 300 мАч, IPX4, черные

Цена: $12,43 - https://lite.bz/sp4JX_

Промокод "PR262Y7A"

Wi-Fi роутер Xiaomi 4C

Характеристики: MT76228DA, скорость передачи: Wi-Fi 2.4g - 300 Мбит/с, LAN - 100Мбит/с, белый

Цена: для РФ $13,69 /для Украины $15,14 - https://lite.al/U2v4J

Промокод "TOBBALINK"

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T

Характеристики: Snapdragon 665, 6.3" FullHD, 4000 мАч, NFC, серый, 6/128 Гб

Предложение для РФ!

Цена: $179,26 - https://lite.bz/R4Mwp

Скидка продавца $2.0 + промокод "ALIBD1200"

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