Необычный смартфон Nubia выходит за пределы Китая

107

После нескольких игровых флагманов компания Nubia выпустила устройство в среднем ценовом сегменте - Nubia Play. Изначально разработанный для продажи в Китае телефон, вероятно, покинет родной для Nubia рынок и появится на мировой арене под новым именем.



Мы делаем этот вывод потому что Nubia NX651J, (номер Nubia Play), был сертифицирован в EЭC (Евразийская экономическая комиссия)﻿ и GCF (Глобальный форум по сертификации) под названием Nubia Red Magic 5G Lite.

Особенности

Телефон обладает множеством интересных характеристик, среди которых 144 Гц AMOLED дисплей с частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Спереди у смартфона нет никаких каплей и вырезов, что тоже достойно похвалы.

Читайте также: Представлен Nubia Play 5G: упрощенный вариант игрового Red Magic 5G﻿



ZTE Nubia Play выйдет за пределами Китая под именем Nubia Red Magic 5G Lite, однако этот телефон предназначен для мобильных геймеров с ограниченным бюджетом, поэтому у грядущего смартфон не будет лучших на рынке характеристик, таких как чипсет высшего уровня или память - покупателям придётся довольствоваться чипсетом Snapdragon 765G в сочетании с оперативной памятью до 8 ГБ. Из хорошего можно отметить отличный аккумулятор на 5 100 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.﻿

Похожие новости:

Oppo Ace2 5G, Nubia Red Magic 5G и другие гаджеты по выгодным ценам

ZTE готова задать новое направление в дизайне складных смартфонов

Представлен ZTE Axon 11 SE

Источник: gsmarena