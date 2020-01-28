Nokia 5.2 и Nokia 1.3: характеристики и ценники

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В начале января прошла выставка CES 2020, которая не зацепила внимание по части анонса интересных смартфонов. От грядущего ивента MWC 2020 стоит ждать большей продуктивности, ведь именно на форум в Барселону приедут многие компании, чтобы показать новые мобильные устройства.





Стабильно последние пару лет свои новинки привозит на MWC компания HMD Global. В этот раз на выставочном стенде можно будет познакомиться с Nokia 8.2 5G, а также Nokia 5.1 и Nokia 1.3. О последних двух моделях мы и расскажем.





В сегмент устройств начального уровня будет делегирован Nokia 1.3, который должен предложить чип от MediaTek, 1 Гб оперативки, флеш-накопитель на 8 Гб и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Дисплей здесь будет диагональю около 6 дюймов и ориентировочный ценник на смартфон составит 79 евро. Скорее всего, новинка получит Android Go.





За Nokia 5.2 могут запросить от 169 евро и в эту сумму оценен мобильник, обладающий чипом Snapdragon 632, 3/4 Гб оперативной памяти, 32/64 Гб постоянной и батарейкой емкостью 3500 мАч. Он должен предложить 6,2-дюймовый дисплей, селфи-камеру на 8 Мп и сдвоенный тыльный модуль на 16 Мп + 8 Мп.





Напомним, что есть предсказания о том, что анонс флагмана Nokia 9.1 PureView на MWC 2020 отменен по причине отказа от выпуска этой модели. Вместо нее выйдет Nokia 9.2 PureView в первом полугодии 2020 года.





Источник: gizmochina.com







