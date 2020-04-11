Где купить дешевле?

Nokia 9.3 Pureview и Nokia 7.3 ожидаются в сентябре

11.04.2020 25 0

Nokia, одна из старейших компаний на рынке телефонии и изрядно потесненная конкурентами в последние годы, стремится вернуть долю своего пирога. Ещё в прошлом году компания анонсировала выпуск флагманской модели, способной, по мнению разработчиков Nokia, занять достойное место на мировом рынке смартфонов. Год прошел и… ничего. Более того, и в первой половине текущего года нам не суждено увидеть новинку.

 

Nokia 9.3 Pureview и Nokia 7.3 ожидаются в сентябре – фото 1

 

Но разработчики компании, не теряя бодрости духа, заявили, что уже начались работы по производству «лучшего продукта по самой доступной цене». Самое позднее в сентябре, Nokia планирует всех удивить долгожданным флагманом Nokia 9.3 и бюджетником Nokia 7.3. Возможно, какие-то козыри и припрятаны в рукавах, но то, что было анонсировано год назад (и, судя по всему, не претерпело значительных изменений) вызывает недоумение и печаль. В первую очередь это касается фото/видео камер устройства. При совершенной посредственности демонстрируемых результатов, зрачков камер так много, что смартфон стал похожим на арахнида. К тому же, общие технические характеристики устройства тоже не захватывают дух…

 

Nokia 9.3 Pureview и Nokia 7.3 ожидаются в сентябре – фото 2

 

Тем не менее, в Nokia всерьёз рассматривают модель 9.3 как потенциальную конкурентку для Samsung Galaxy Note 20, Huawei Mate 40 Pro и Google Pixel 5. И, как заверяют в компании, они не забыли о семействе iPhone 12, которое будет выпущено Apple, и с которым Nokia 9.3 предстоит конкурировать на равных. Наверное, именно так выглядит оптимизм.

 

Nokia 9.3 Pureview и Nokia 7.3 ожидаются в сентябре – фото 3

 

А боятся чиновники Nokia только одного – неопределенности, которая присутствует в мире и связана с пандемией коронавируса. Практики введения карантина, существующие во всех странах мира, пугают руководство компании и угрожают переносом релиза на более позднее время. Так что, даже в третьем квартале 2020 года мир рискует остаться без Nokia 9.3.

 

Nokia 9.3 Pureview и Nokia 7.3 ожидаются в сентябре – фото 4

 

Источник: gizchina.com

 

Nokia 9.3 Pureview Nokia 7.3
Автор: Богдан Сокольник Дата публикации: 11.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Nokia 9.3 Pureview и Nokia 7.3 ожидаются в сентябре