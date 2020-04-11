Nokia 9.3 Pureview и Nokia 7.3 ожидаются в сентябре

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Nokia, одна из старейших компаний на рынке телефонии и изрядно потесненная конкурентами в последние годы, стремится вернуть долю своего пирога. Ещё в прошлом году компания анонсировала выпуск флагманской модели, способной, по мнению разработчиков Nokia, занять достойное место на мировом рынке смартфонов. Год прошел и… ничего. Более того, и в первой половине текущего года нам не суждено увидеть новинку.

Но разработчики компании, не теряя бодрости духа, заявили, что уже начались работы по производству «лучшего продукта по самой доступной цене». Самое позднее в сентябре, Nokia планирует всех удивить долгожданным флагманом Nokia 9.3 и бюджетником Nokia 7.3. Возможно, какие-то козыри и припрятаны в рукавах, но то, что было анонсировано год назад (и, судя по всему, не претерпело значительных изменений) вызывает недоумение и печаль. В первую очередь это касается фото/видео камер устройства. При совершенной посредственности демонстрируемых результатов, зрачков камер так много, что смартфон стал похожим на арахнида. К тому же, общие технические характеристики устройства тоже не захватывают дух…

Тем не менее, в Nokia всерьёз рассматривают модель 9.3 как потенциальную конкурентку для Samsung Galaxy Note 20, Huawei Mate 40 Pro и Google Pixel 5. И, как заверяют в компании, они не забыли о семействе iPhone 12, которое будет выпущено Apple, и с которым Nokia 9.3 предстоит конкурировать на равных. Наверное, именно так выглядит оптимизм.

А боятся чиновники Nokia только одного – неопределенности, которая присутствует в мире и связана с пандемией коронавируса. Практики введения карантина, существующие во всех странах мира, пугают руководство компании и угрожают переносом релиза на более позднее время. Так что, даже в третьем квартале 2020 года мир рискует остаться без Nokia 9.3.

Источник: gizchina.com