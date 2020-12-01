Новинки Huami: смарт-часы Amazfit GTS 2 Mini и Amazfit Pop Pro

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Представлены умные часы Amazfit GTS 2 Mini и Amazfit Pop Pro с пульсометром и датчиком измерения содержания кислорода в крови

Компания Huami, которая специализируется на выпуске носимой электроники, сегодня представила две новые модели умных часов: Amazfit GTS 2 Mini и Amazfit Pop Pro. Первые из названых часов поступят в продажу 10 декабря, а вторые уже сегодня доступны к покупке на китайском рынке.

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Amazfit Pop Pro получили 1,43-дюймовый экран разрешением 320х302 пикселя и герметичный корпус, который выдержит погружение в воду на глубину до 50 метров. На одном заряде от батарейки емкостью 225 мАч часы проработают до 9 дней и поддерживают 60 спортивных тренировок.

Amazfit Pop Pro сосчитают количество пройденных шагов и расстояния, потраченных калорий и частоту сердечных сокращений. Можно удаленно управлять плеером, мониторить уровень кислорода в крови SpO2, фазы сна и уровень стресса. Получили умные часы модуль NFC, будильник, сменные силиконовые ремешки и известят о пришедших уведомлениях. Оценили Amazfit Pop Pro в $60.

Смарт-часы Amazfit GTS 2 Mini укомплектовали 1,55-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 354х306 точек, поддержкой 70 спортивных режимов и аккумулятором емкостью 220 мАч, одного заряда которого должно хватит на три недели работы в режиме экономии и при обычном использовании — до 14 дней. Гаджет без проблем переживет погружение в воду на глубину до 50 метров.

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В оснащение Amazfit GTS 2 Mini входят датчик измерения частоты сердечных сокращений, модули Bluetooth 5.0 и NFC, микрофон, GPS-приемник и датчик измерения уровня кислорода в крови. При помощи часов можно отслеживать менструальные циклы и уровень стресса. Amazfit GTS 2 Mini стоят $106.

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Источник: gizmochina, gizmochina