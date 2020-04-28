Новые чипы MediaTek. Новые надежды на признание

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Если посмотреть модельный ряд чипов MediaTek последних лет, то несложно заметить, что флагманских платформ среди них нет. Основной акцент был сделан на бюджетные и среднего уровня системы. Последний флагманский чип увидел свет в 2017 году и им стал Helio X30.

Чип не зашел и по своим возможностям был далек от конкурентов в лице SoC от Qualcomm. Трезво рассудив, MediaTek решила сделать перерыв и оставить на время затею предложить чип, который бы олицетворял достижения компании в области создания топовых платформ.

Но видимо чипмейкер решил, что сил накоплено достаточно, чтобы вновь штурмовать флагманский сегмент. Пробой «пера» стал Dimensity 1000, который не зазорно поставить в субфлагманы. А теперь компания готовит к анонсу Dimensity 2000 который станет венцом технологий. Правда, когда он дебютирует, точной информации нет.

В ближайшей перспективе, выход разогнанных версий Dimensity 1000 и Dimensity 800. А их релиз состоится уже 7 мая. Обещают скорую премьеру и бюджетного процессора МТ6583. Нам остается дождаться только презентации, чтобы узнать о планах MediaTek по завоеванию рынка.

Источник: Gizmochina