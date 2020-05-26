Новые подробности о Redmi 10X: смартфон скопирует переднюю панель другого устройства бренда

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Уже сегодня компания Xiaomi проведёт онлайн-мероприятие, на котором будут представлены Redmi 10X, 10X 5G и 10X Pro 5G. Первый смартфон станет ремейком модели Note 9, а вот другие два устройства - действительно новые телефоны с процессором Snapdragon 720G и AMOLED экраном. Если верить недавно появившимся инсайдам, Redmi 10X 5G получит матрицу Samsung E2 AMOLED, точно такую же, как во всеми известном Mi 10 Youth Edition.

Панель может похвастаться довольно высоким разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей). Её диагональ составляет 6,57 дюйма. Примечательно, что в этот раз Samsung решила использовать обычную "каплю" для селфи-камеры, несмотря на набирающие популярность отдельные вырезы. Экран также поддерживает HDR 10+, а его максимальная яркость - 600 нит, что является отличным показателем учитывая цену смартфона.

Благодаря тому, что дисплей выполнен по технологии AMOLED, в Redmi 10X 5G будет доступна функция Always On Display, имеющая множество настроек в фирменной MIUI производителя. Кроме того, под экраном можно установить сканер отпечатков пальцев, и Xiaomi скорее всего воспользуется этой возможностью.

Характеристики

Redmi 10X будет поставляться в нескольких комплектациях памяти, максимальная - 8Гб оперативной и 256 встроенной с возможностью расширения картой micro SD. Место для неё предусмотрено в гибридном слоте для SIM-карт, который также поддерживает Dual 5G. На камерах бренд не экономил. Новинка будет оснащена четырьмя модулями камеры с оптической стабилизацией изображения и 30-кратным зумом.

Смартфон станет первым в истории устройством, работающим на Dimensity 820. Это новая система на кристалле от MediaTek, которой удалось выбить в тесте AnTuTu более 400 тысяч баллов! Остальные спецификации Redmi 10X 5G мы указали ниже:

6,53-дюймовый AMOLED-дисплей

MediaTek Dimensity 820

Четыре версии памяти на 6/64, 6/128, 8/128 ГБ и 8/256 Гб.

Квадрокамера на задней панели

Экран с каплевидеым вырезом для фронтальной камеры

Сканер отпечатков пальцев под стеклом

MIUI 11 на базе Android 10

Аккумулятор на 4,420 мАч

Цена

До официальной презентации нельзя точно утверждать, сколько будет стоить устройство, но по предварительной информации младшая модель обойдётся где-то в 140 евро, это 10 тысяч 900 рублей.

Презентация смартфона состоится уже сегодня, так что совсем скоро на сайте появится полноценная новость о новинках!