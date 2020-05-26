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Новые подробности о Redmi 10X: смартфон скопирует переднюю панель другого устройства бренда

26.05.2020 1066 5

 

Уже сегодня компания Xiaomi проведёт онлайн-мероприятие, на котором будут представлены Redmi 10X, 10X 5G и 10X Pro 5G. Первый смартфон станет ремейком модели Note 9, а вот другие два устройства - действительно новые телефоны с процессором Snapdragon 720G и AMOLED экраном. Если верить недавно появившимся инсайдам, Redmi 10X 5G получит матрицу Samsung E2 AMOLED, точно такую же, как во всеми известном Mi 10 Youth Edition.

Инсайдом поделились в Weibo

 

Панель может похвастаться довольно высоким разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей). Её диагональ составляет 6,57 дюйма. Примечательно, что в этот раз Samsung решила использовать обычную "каплю" для селфи-камеры, несмотря на набирающие популярность отдельные вырезы. Экран также поддерживает HDR 10+, а его максимальная яркость - 600 нит, что является отличным показателем учитывая цену смартфона.

 

Благодаря тому, что дисплей выполнен по технологии AMOLED, в Redmi 10X 5G будет доступна функция Always On Display, имеющая множество настроек в фирменной MIUI производителя. Кроме того, под экраном можно установить сканер отпечатков пальцев, и Xiaomi скорее всего воспользуется этой возможностью.

 

Характеристики

Redmi 10X будет поставляться в нескольких комплектациях памяти, максимальная - 8Гб оперативной и 256 встроенной с возможностью расширения картой micro SD. Место для неё предусмотрено в гибридном слоте для SIM-карт, который также поддерживает Dual 5G. На камерах бренд не экономил. Новинка будет оснащена четырьмя модулями камеры с оптической стабилизацией изображения и 30-кратным зумом.

 

Смартфон станет первым в истории устройством, работающим на Dimensity 820. Это новая система на кристалле от MediaTek, которой удалось выбить в тесте AnTuTu более 400 тысяч баллов! Остальные спецификации Redmi 10X 5G мы указали ниже:

 

  • 6,53-дюймовый AMOLED-дисплей
  • MediaTek Dimensity 820
  • Четыре версии памяти на 6/64, 6/128, 8/128 ГБ и 8/256 Гб.
  • Квадрокамера на задней панели
  • Экран с каплевидеым вырезом для фронтальной камеры
  • Сканер отпечатков пальцев под стеклом
  • MIUI 11 на базе Android 10
  • Аккумулятор на 4,420 мАч

 

Цена

До официальной презентации нельзя точно утверждать, сколько будет стоить устройство, но по предварительной информации младшая модель обойдётся где-то в 140 евро, это 10 тысяч 900 рублей. 

 

Презентация смартфона состоится уже сегодня, так что совсем скоро на сайте появится полноценная новость о новинках!

Xiaomi Redmi 10X
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Денис
Зачем нам цены в российских рублях? Это ведь украинский сайт и большинство читателей украинцы. Вы бы тогда сразу и в украинской гривне приводили цены. Такое впечатление,ч то статья скопипащена с какого-то российского ресурса.
26.05.2020 12:09
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Андрей Романов
Денис, я также могу написать нафиг мне твои гривны, в России у андро-ньюс количество зрителей канала в десятки раз больше, если не в сотни. Сайт имеет домен com,и этот домен никак не украинский. Если бы писали в гривнах-дофига народа бы возмущались, тебе нужно переводи в рубли
26.05.2020 14:24
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INN
Snapdragon 720G???? Автор в курсе, что еще до презентации компания заявила о чипе Dimensity 820. Статья прям удалась, перлов хватает и дилетантство прослеживается во всем.
26.05.2020 11:31
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Андрей Романов
"Примечательно, что в этот раз Samsung решила использовать обычную "каплю" для селфи-камеры, несмотря на набирающие популярность отдельные вырезы." Аа

Какая компания решила использовать? Речь в теме о Redmi...
26.05.2020 11:23
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Максим
Первый смартфон станет ремейком модели Note 9, а вот другие два устройства - действительно новые телефоны с процессором MediaTek Dimensity 720 и AMOLED экраном.
...Dimensity 720 (MediaTEk в курсе, что есть такой чип???) и ремейк Note 9???? Высший пилотаж глупости:)))
26.05.2020 09:54
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Новые подробности о Redmi 10X: смартфон скопирует переднюю панель другого устройства бренда