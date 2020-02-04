Nubia Red Magic 5G: даешь больше оперативки

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Похоже, что Nubia находится на низком старте перед анонсом игрового Red Magic 5G. Компания сама объявила о планах выпустить в скором времени эту модель, а также постепенно раскрывает о ней какие-то детали. И все они в той или иной мере должны подчеркнуть превосходство новинки над прочими флагманами, и показать, что она может стать пионером в продвижении каких-то фишек.





Одной из киллер-фич Nubia Red Magic 5G должны стать 16 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5. В пользу этого говорит тот опрос, который организовал на своей странице в сети Weibo глава Nubia. Он решил узнать мнение пользователей о необходимости предложить 16 Гб оперативки в смартфоне. К удивлению — большинство проголосовали «за».





Очень похоже, что компания таким прозаичным способом хочет показать, что по «заявкам трудящихся» она предложит избыточные 16 Гб оперативки. Кстати, столько же оперативной памяти должен получить Black Shark 3 и не исключают выход одной из модификаций Samsung Galaxy S20 Ultra.





Предложил глава Nubia и высказаться пользователей в части их предпочтений о емкости батарейки и мощности быстрой зарядки. На выбор три варианта: 100 Вт + 4000 мАч, 55 Вт + 4500 мАч и 30 Вт + 5000 мАч. Лидирует по опросам второй дуэт.





Напомним, что уже точно известно, что Nubia Red Magic 5G предложит OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, флагманский чип Snapdragon 865, ультрабыструю зарядку и он будет поддерживать 5G-сети.





Источник: phone.cnmo.com







