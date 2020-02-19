Nubia Red Magic 5G получит быструю 55-ваттную зарядку

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Nubia готовится представить свой очередной смартфон Red Magic с поддержкой сетей пятого поколения и периодически подогревает интерес к предстоящему анонсу. Так, недавно глава компании на своей странице в Weibo провел опрос, в котором он предложил пользователям высказать свои предпочтения в части скорости зарядки: 40 Вт, 50 Вт и 55 Вт. А емкость аккумулятора была указана 4500 мАч.





По итогам проведенного плебисцита, большинство респондентов высказались в пользу быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Декларируется, что ей достаточно всего 40 минут, чтобы полностью зарядить аккумулятор на 4500 мАч. Можно не сомневаться, что Nubia Red Magic 5G удостоится батарейки на 4500 мАч и быстрой 55-ваттной зарядки.





Косвенно подтверждает эту информацию и сертификационный центр 3С, где прошла процедуру одобрения модель с индексом NX659J. По данным регулятора, этот аппарат обладает 55-ваттной зарядкой и предполагается, что речь идет о Nubia Red Magic 5G.









О самом смартфоне известно, что он должен получить чип Snapdragon 865, до 16 Гб оперативной памяти, эффективную систему жидкостного и воздушного охлаждения, а также дисплей с частотой обновления 144 Гц. Обещана поддержка Wi-Fi 6 и на тыльной стороне установят систему из трех камер.





Источник: news.mydrivers.com



