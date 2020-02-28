Nubia Red Magic 5G впервые показался на фото

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Nubia продолжает верить в будущее игровых смартфонов. Теперь очередь дошла до того, чтобы предложить еще и поддержку сетей пятого поколения. Привнести эту фишку решили в Nubia Red Magic 5G анонс которого ждем в самое ближайшее время. Нужно отдать должное компании. Она озаботилась тем, чтобы новинка выглядела самобытно и оригинально.

Не так давно на сайте TENAA были найдены изображения Red Magic 5G, а теперь подоспело и его «живое» фото». Главная особенность — разноцветная тыльная панель. Было решено скомбинировать синий, голубой и красный цвета. Смотрится решение интересно, и оно позволит смартфону выделиться на фоне прочих однотипных устройств.

По предварительным данным, базироваться Red Magic 5G будет на Snapdragon 865 и получит 5G-модем Snapdragon X55. Частоту обновления дисплея довели до 144 ГГц и в основной камере предложат 3 датчика, где главный на 64 Мп Sony IMX686.

Обещают продвинутую систему воздушного и жидкостного охлаждения, аккумулятор емкостью 4500 мАч и быструю 55-ваттную зарядку, до 16 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель UFS 3.0 и поддержку Wi-Fi 6.

На данный момент компания предпочитает не озвучивать дату анонса смартфона, а также нет ясности о том, во сколько его оценят.

Источник: news.mydrivers.com