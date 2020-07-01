О смартфоне iQOO Z1x известно практически все

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До наших широт редко добираются смартфоны, рассчитанные исключительно на азиатский рынок, среди которых встречаются очень интересные экземпляры. Такие, например, которые выпускает компания iQOO, являющаяся «дочкой» Vivo. Многие из ее устройств довольно здорово выглядят в своей ценовой категории и таким же обещает стать iQOO Z1x.

Характеристики

Информация об этой модели была найдена на просторах сертификационного ведомства TENAA. По данным регулятора смартфон получит 6,57-дюймовый экран разрешением 2408х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4880 мАч и восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц. Предполагается, что речь идет о SoC Snapdragon 765G.

iQOO Z1x предложит 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 64/128/256 Гб, фронтальную 16-мегапиксельную камеру и тройную основную 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Смартфон получил поддержку сетей пятого поколения и дактилоскопический датчик на боковой грани. Габариты устройства составили 164,2х76,5х9,06 мм при весе 199,5 грамм.

На данный момент осталось только узнать дату премьеры iQOO Z1x и ценник на него. Сертификация смартфона в TENAA означает, что релиз состоится уже скоро.

Источник: gizchina