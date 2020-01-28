Обозначены характеристики и цена Nokia 8.2 5G

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После того как HMD Global вернула марку Nokia на рынок, она стала постоянным участником выставки MWC. Не пропустит компания и нынешний ивент, который стартует в Барселоне 24 февраля. Главными новинками должны стать Nokia 8.2 и Nokia 5.2, где первая из них еще и отроет ряд 5G-смартфонов компании.





Не дожидаясь выставки, инсайдеры раскрыли те характеристики, которыми должны наделить Nokia 8.2 5G. Источник сразу делает оговорку, что новинка будет доступна только в версии с поддержкой сетей пятого поколения, а значит, география ее продаж будет ограниченной.





Базироваться смартфон должен на Snapdragon 765, питать его станет аккумуляторная батарея емкостью 3500 мАч и есть вероятность появления беспроводной зарядки. Модификаций должно быть три, где базовая предложит 6/128 Гб, а для топовой приготовили 8/256 Гб и «средняя» получила 8/128 Гб.

Основная камера будет круглой формы с четырьмя датчиками, где ключевой будет разрешением 64 Мп. Селфи позволит создавать модуль на 32-мегапикселя и сканер отпечатков пальцев отправили на боковую грань.





Ожидается, что стоить новинка будет недешево. Так, по слухам, стоимость базовой версии может составить 459 евро.





Источник: nokiamob.net