Объявлены цены на Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC в России

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Сегодня вечером состоялась X-конференция 2020, на которой состоялась премьера устройств Xiaomi для рынка России. Сама презентация прошла в онлайн-формате и ее провел глава пресс-службы компании в России и СНГ Евгений Мосунов. В рамках пресс-конференции было представлено шесть устройств для российского рынка, а главным событием стал приход Xiaomi Mi 10 в Россию.

Что касается характеристик флагмана, то они не отличаются от тех, которые были озвучены на презентации в феврале нынешнего года. Здесь на первый план выходит цена. На российском рынке Xiaomi Mi 10 будут предлагать в одной модификации с 8/256 Гб памяти по цене 69 990 рублей. Старт продаж намечен с 11 июня, а с 4 июня начнется прием предзаказов. Первые, кто успеет заказать флагман до 10 июня получат за 1 рубль Redmi Note 8 Pro с 6/128 Гб памяти.

Добралась до рынка России и лайт-версия Mi Note 10. В официальном магазине Xiaomi и у продавцов-партнеров Xiaomi Mi Note 10 Lite появится с 29 мая по цене 32 990руб за версию 6/128 Гб. Первые покупатели получат бюджетный Redmi 8A всего за 1руб.

В рамках пресс-конференции была объявлена российская цена на Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. «Младшая» версия будет предлагаться с 3/64 Гб и 4/128 Гб памяти по цене 16 990руб и 18 990руб. соответственно. Прикупить смартфон можно будет с 11 июня и те, кто успеет приобрести его до 19 июня получат в подарок наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds.

Модель Redmi Note 9 Pro будет доступна с 4 июня по цене 23 990руб. за модификацию с 6/128 Гб. Закажи смартфон до 12 июня и получи фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4, заплатив за него 1 руб.

Выходит на рынок России и смарт-телевизор Xiaomi Mi TV 4S диагональю 50 дюймов, который будут предлагать за 28 990руб., начиная с 21 июня. Версия 65ʺ оценена в 49 990руб. Официально в продажу с 16 июня поступает и фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с чипом NFC и отдать за него предлагают 3 990руб.