Один из разработчиков GCam раскритиковал политику OnePlus по части камер смартфонов

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Смартфоны OnePlus и Google Camera плохо «дружат»

Еще пару лет назад OnePlus называли компанией-производителем «убийц флагманов», но теперь все изменилось. Она взяла курс на то, что теперь ее флагманы сравнялись по цене с устройствами более именитых компаний. Фанаты сетовали на это, вспоминая былые времена, когда модели OnePlus предлагали по приятным ценам.

Хватает и критики в адрес характеристик устройств и, пожалуй, больше всего достается камерам смартфонов. «Ложку дегтя» добавил и Селсо Азеведо, который разрабатывает и собирает моды популярного приложения Google Camera. Он выложил статью в которой раскритиковал камеры смартфонов OnePlus, в частности, Nord.

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Он заявил, что с самого начала камеры являлись слабым местом смартфонов OnePlus, несмотря на все попытки компании утверждать обратное. Какие-то положительные сдвиги в сторону улучшения фотовозможностей появились в OnePlus 8 Pro. Не лучшим образом, по мнению энтузиаста, показывает себя и камера OnePlus Nord. Мод GCam можно установить на Nord, но работает он с ограничениями.

Больше всего нареканий вызывает запрет OnePlus на использование дополнительных камер. Так, до недавнего времени нельзя было прибегнуть к вспомогательным камерам без root-прав на OnePlus 7/7T, OnePlus 8/8T и Nord. А когда разработчики смогли обойти запрет, компания выпустила заплатку. Сделано это было с одной целью — пользователи должны работать со штатным приложением камеры. И это при условии, что пользователи критиковали «железо» и софт камер смартфонов OnePlus.

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Энтузиасту удалось портировать GCam на OnePlus Nord и улучшить качество снимков. Но существующие ограничения не позволяют получить максимум из этого «слияния». По словам Селсо Азеведо, смартфоны OnePlus плохо «дружат» с GCam. Можно выбрать более дешевые варианты, на которые хорошо «ложится» приложение Google Camera, где меньше ограничений и можно софтверно получить лучшего качества фоточки.

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Источник: celsoazevedo