Официально: дата анонса Realme X50

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Вчера Realme сообщила о том, что 24 декабря она сделает важное объявление, касающееся нового смартфона компании. Слово она сдержала и сегодня известила мир, что 7 января 2020 года в Китае она проведет пресс-конференцию, посвященную премьере первого 5G-смартфона производителя — Realme X50.









До сегодняшнего дня нет полной информации о том, какие характеристики получит новинка. Но все же кое-какими подробностями о смартфоне производитель успел поделиться с широкой аудиторией.





Так, точно известно, что поставляться Realme X50 будет с новым чипсетом Snapdragon 765G, двойной фронтальной камерой и системой жидкостного охлаждения с 8 мм медной трубкой, которая покроет собой все 100% компонентов, выделяющих тепло.





Еще одной фишкой смартфона станет технология скоростной зарядки VOOC 4.0, которая позволит зарядить аккумулятор устройства на 70% всего за полчаса.









По слухам, в арсенале Realme X50 будет 6,44-дюймовый AMOLED-экран, до 12 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью до 256 Гб, фронталка на 32 Мп + 8 Мп, а также квадрокамера на тыльной стороне с датчиками 64 Мп (Sony IMX686) + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Есть предположения, что работать аппарат будет под управлением оболочки ColorOS 7 на основе Android 10.





Источник: news.mydrivers.com







