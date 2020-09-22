OnePlus 8T будет долго работать без лагов и предложит 120-Гц дисплей

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Компания рассказала больше о OnePlus 8T

В октябре OnePlus покажет свой новый флагман. Произойдет это 14 октября и им станет OnePlus 8T. В преддверии анонса производитель развернул промо-кампанию, посвященную новинке и уже по традиции особую словоохотливость проявляет его глава Пит Лау.

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В частности, топ-менеджер заявил о том, что новинка будет продолжительное время радовать пользователей плавностью и скоростью работы. По его словам, далеко не каждый смартфон вправе именоваться флагманом и со временем многие теряют в скорости работы. Хороший мобильник должен предложить, как минимум 3 года работы без каких-либо тормозов и лагов. По его словам, именно таким будет OnePlus 8T.

Кроме того, стало известно, что компания намерена провести презентацию OnePlus 8T и в Китае, а произойдет это 15 октября. Также она подтвердила, что новинка получит 120 Гц дисплей. И это будет плоская AMOLED-матрица диагональю 6,55 дюйма.

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Напомним, что OnePlus 8T приписывают чип Snapdragon 865, аккумулятор емкостью 4500 мАч, быструю 65-ваттную зарядку, фирменный интерфейс OxygenOS 11 на базе Android 11. Основная камера должна быть четверной и главный датчик разрешением 48-мегапикселей. Дополнят его широкоугольный модуль на 16 Мп, портретник на 2 Мп и сенсор для макросъемки на 5 Мп.

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Источники: techradar, gizmochina