OnePlus 9E: третий смартфон во флагманской линейке OnePlus 9

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OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9E — флагманское трио первой половины 2021 года

Если все сбудется как предсказывается, то новая флагманская линейка OnePlus 9 дебютирует в марте следующего года. Уже сейчас примерно есть понимание какими будут новинки, как внешне, так и по начинке. Но вот сколько их всего будет, вопрос открытый.

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Так ранее в сети уже мелькали слухи, что OnePlus взяла курс на расширение собственного модельного ряда и в рамках флагманской серии дебютирует не два смартфона, а три. В плане нейминга и технических характеристик третьего дебютанта не было никакой ясности. И вот сегодня известный инсайдер Max J, чья специализация достоверные сливы данных о еще не представленных устройствах OnePlus, раскрыл имя того, кто составит компанию OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

Он заявляет, что третьим новичком станет OnePlus 9E и это будет доступная или лайт-версия OnePlus 9. Какие упрощения предложит смартфон, неизвестно. Возможно, OnePlus 9E будет компактным устройством, которому по статусу не будет полагаться чип Snapdragon 875. Вероятно, тут сохранят фишку с AMOLED‑дисплеем с повышенной герцовкой, а также предложат сверхбыструю зарядку.

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Думаю, что техно-шпионы не оставят нас без подробностей о OnePlus 9E еще до его релиза. Естественно, при условии, что такой смартфон действительно выйдет.

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Источник: twitter