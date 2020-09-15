OnePlus Buds не Apple AirPods? Доказывать правоту придется в суде

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История с наушниками OnePlus Buds, которые посчитали поддельными AirPods получила продолжение

Сотрудники таможенного контроля США вчера победоносно сообщили, что им удалось задержать большую партию контрафактных наушников Apple AirPods. Ведомство торжественно поведало об этом факте широкой общественности, и чиновники были горды тем, что не позволили злоумышленникам поживиться на поддельных наушниках. Вот только это был не контрафакт, а вполне себе настоящие OnePlus Buds.

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Больше всего многих удивило в этой истории то, что таможенники даже не удосужились взглянуть на коробку с наушниками и сравнить внутренне содержание с настоящими Apple AirPods. Казалось бы, ситуация должна проясниться и арест с партии OnePlus Buds должен быть снят. Но история развивается и выглядит все более странно.

OnePlus Buds ﻿

Так, ведомство таможенного и пограничного контроля США подтвердило, что не намерено снимать арест и разрешать ввоз в страну партии из 2000 единиц OnePlus Buds. В своем официальном заявлении чиновники сообщили, что гарнитура OnePlus «нарушают конфигурацию торговой марки Apple». Арест партии наушников никак не связан с изображениями на коробках. Для того, чтобы нарушить права владельца торговой марки не обязательно, чтобы на упаковке было упоминание Apple. Таможенники заявили, что у импортера будет предостаточно возможностей, чтобы в ходе судебного разбирательства предоставить доказательства, что его продукт не нарушает права владельцев зарегистрированного торгового знака.

Apple AirPods

Похоже, что ведомство таможенного и пограничного контроля США фактически обвиняет OnePlus в плагиате и считает, что ее действия нарушают авторские права на интеллектуальную собственность Apple. Оно как бы говорит, что «тот, кто создал OnePlus Buds не обладает фантазией» создать что-то оригинальное и попросту скопировал AirPods.

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Наушники двух компаний действительно похожи, но удивляет, что эта история произошла только сейчас. Когда на рынке гарнитур похожих на AirPods огромное множество, но почему-то чрезмерную бдительность таможенники проявили именно в отношении OnePlus Buds. А импортеру и самой OnePlus предстоит доказать в суде отсутствие плагиата и уникальность своих наушников.

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Источник: androidauthority