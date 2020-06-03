OnePlus cделает.. Куртку?

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Одной из самых неожиданных новостей дня стало то, что OnePlus совместно с фанатами собирается разработать куртку!



OnePlus заявила, что фанаты компании обладают «навыками в творчестве», и бренд хочет дать им возможность проявиться в новом конкурсе. Участники должны будут разработать верхнюю одежду, которая подойдёт к слогану «Мы и OnePlus».



Начало конкурса должно состояться 5 июня. Вы можете создать все, что, по вашему мнению, будет соответствовать теме, упомянутой выше, сохранить работу в формате PNG, а затем загрузить свой собственный дизайн до 15 июня.



После все варианты рассмотрит специальная команда OnePlus, выбрав лучшую восьмёрку. Путём голосования среди сообщества выявлен победитель.

Каждый, кто отправит собственный вариант дизайна, получит 200 баллов сообщества OnePlus.

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Авторы курток, попавших в восьмерку лучших, получат 1000 очков сообщества и будут размещены во всех официальных каналах OnePlus. Победители получат куртку собственного дизайна, выпущенную ограниченным тиражом и поездку на следующий физический ивент компании. В стоимость поездки включена одна ночь проживания в отеле и перелёт.



Будет интересно посмотреть на реакцию сообщества - понравится ли поклонникам бренда такая идея? Как много будет участников? Насколько хороши будут работы?

Независимо от ответа мы поддерживаем OnePlus в этом начинании, ведь творчество - это хорошо.



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Источник: oneplus