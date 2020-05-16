OnePlus готовит к выходу свои первые TWS-наушники. Презентация ожидается в июле 2020 года.

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OnePlus продолжает неистово наращивать свой потенциал, а также расширять список доступной продукции. К 2020 году уже стало привычным наличие на официальном сайте компании проприетарных Bluetooth-наушников. Несмотря на их бесспорное качество, один весомый недостаток мог отпугивать потенциальных покупателей – наушники не обладали форм-фактором TWS.





Однако, совсем скоро, по словам известного информатора Макса Джея (Max J), OnePlus может исправить эту оплошность: китайская компания готовит к презентации свои TWS-наушники.

Макс Джей выложил пост в своем Твиттере, рассказав о том, что OnePlus готовится запустить свои первые TWS-наушники в июле этого года, то есть всего через два месяца! Напомним, что на июль у компании запланирована еще и презентация среднебюджетного смартфона OnePlus Z. Возможно, нас ждет совмещенная премьера двух новинок.

Предполагаемый дизайн TWS-гарнитуры от OnePlus

Судя по фотографиям, представленным Максом, новая TWS-гарнитура от OnePlus уж очень будет походить на дизайн AirPods от Apple. Конечно, наушники от OnePlus выглядят более «округлыми», но общий дизайн очень похож на самые популярные беспроводные наушники. Источник также отметил, что представленное изображение является реальным дизайном гарнитуры.

Также интересно, что компания OPPO, входящая в родной для OnePlus холдинг BBK, недавно выпустила свою TWS-гарнитуру под названием OPPO ENCO, и они также имеют очень схожий дизайн с новинкой от OnePlus.

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Однако не стоит удивляться такому сходству с AirPods – все же именно они сильнее всего повлияли на развитие рынка беспроводных «ушей». Главное, чтобы TWS-наушники от OnePlus радовали качеством звучания, автономностью и адекватным ценником. Обо всех достоинствах и недостатках новинки от китайской компании мы узнаем совсем скоро.﻿





Источник: Twitter