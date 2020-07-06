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OnePlus Nord: фото коробки, важная черта камеры и дата анонса

06.07.2020 547 0

OnePlus всерьез нацелена переосмыслить свой модельный ряд и вернуться к истокам. Речь идет о выходе среднеуровневого OnePlus Nord, который может стать первенцем в новой линейке массовых устройств компании. В рамках промо-кампании по продвижению новинки на рынке производитель продолжает раскрывать подробности о смартфоне.

 

OnePlus Nord: фото коробки, важная черта камеры и дата анонса – фото 1

 

Больше подробностей

 

Сегодня OnePlus опубликовала изображение коробки, в которой будет поставляться Nord. Компания отошла от использования брендовых красного и белого цветов при оформлении упаковки, отдав предпочтение сине-черной палитре. Кроме того, на странице продукта в Instagram появилось сообщение, что камера смартфона получит систему оптической стабилизации изображения, чтобы делать четкие фото «даже если вас трясет от холода или вы излишне нервный фотограф».

 

OnePlus Nord: фото коробки, важная черта камеры и дата анонса – фото 2

 

Еще одна новость, касающаяся OnePlus Nord, пришла от магазина Amazon India, который станет эксклюзивным продавцом новинки в этой стране. По его информации премьера смартфона состоится 21 июля, и сама презентация пройдет в дополненной реальности. Такой формат проведения шоу не в диковинку для компании и OnePlus 2 в свое время был представлен в виртуальной реальности.

 

OnePlus Nord: фото коробки, важная черта камеры и дата анонса – фото 3

 

Источник: phonerena, Instagram

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.07.2020

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OnePlus Nord: фото коробки, важная черта камеры и дата анонса