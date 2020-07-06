OnePlus Nord: фото коробки, важная черта камеры и дата анонса

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OnePlus всерьез нацелена переосмыслить свой модельный ряд и вернуться к истокам. Речь идет о выходе среднеуровневого OnePlus Nord, который может стать первенцем в новой линейке массовых устройств компании. В рамках промо-кампании по продвижению новинки на рынке производитель продолжает раскрывать подробности о смартфоне.

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Сегодня OnePlus опубликовала изображение коробки, в которой будет поставляться Nord. Компания отошла от использования брендовых красного и белого цветов при оформлении упаковки, отдав предпочтение сине-черной палитре. Кроме того, на странице продукта в Instagram появилось сообщение, что камера смартфона получит систему оптической стабилизации изображения, чтобы делать четкие фото «даже если вас трясет от холода или вы излишне нервный фотограф».

Еще одна новость, касающаяся OnePlus Nord, пришла от магазина Amazon India, который станет эксклюзивным продавцом новинки в этой стране. По его информации премьера смартфона состоится 21 июля, и сама презентация пройдет в дополненной реальности. Такой формат проведения шоу не в диковинку для компании и OnePlus 2 в свое время был представлен в виртуальной реальности.

Источник: phonerena, Instagram

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