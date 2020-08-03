OnePlus определилась с датой анонса Hydrogen OS 11

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В сети уже мелькали предсказания, что готовится к выходу новая версия фирменной оболочки Hydrogen OS 11. Впрочем, и сама компания не скрывала того, что эволюция прошивки продолжится и даже намекнули на одну из фич, которую она получит. Но до сегодняшнего дня не было понимания, когда стоит ждать анонс одиннадцатой версии оболочки. Теперь появилась конкретика.

Сегодня на своей странице в Weibo компания опубликовала тизер, возвещающий, что анонс Hydrogen OS 11 состоится 11 августа. Обещаны новые визуальные эффекты, расширение функционала и возможности, которые сама компания именует как «совершенно новая интерактивная концепция».

Релиз интересен, прежде всего, обладателям китайских версий смартфонов OnePlus. Но почти наверняка многие фишки и новшества, которые будут реализованы в Hydrogen OS 11 найдут свое воплощение в OxygenOS 11. Но без некоторых опций, которые востребованы и эксклюзивны для рынка Китая.

Об одной из фишек мы уже знаем. Напомним, что на прошлой неделе глава компании Пит Лау опубликовал тизер, который явно намекает на появление в прошивке функции Always on Display. Скорее всего, стабильная версия OxygenOS 11 будет готова ко времени выхода OnePlus 8T, чей анонс ждем в октябре-ноябре нынешнего года.

Источник: weibo

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