OnePlus X может обрести преемника

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Свой поход на рынок смартфонов OnePlus начала с выпуска устройств с флагманскими характеристиками, называя их «убийцами флагманов». Такой подход оказался рабочим и до сегодняшнего дня компания предпочитает выпускать премиальные устройства. Но все может измениться в этом году и в средний класс устройств могут делегировать OnePlus 8 Lite.

Это будет не первый смартфон компании средней руки. В 2015 году у нее был опыт создания OnePlus X, который предложил среднего уровня характеристики. Но смартфон затерялся на фоне прочей китайской братии, и компания приняла решение оставить эксперименты с созданием доступных устройств.

Со слов редактора ресурса XDA Developers Макса Вайнбаха, OnePlus планирует возродить в 2020 году «бюджетную» линейку устройств. В частности, он заявил, что «компания обновляет OnePlus X под новую серию». К сожалению, этот пост в Twitter не дает понимания идет ли речь о OnePlus X2 или же под новым устройством подразумевается OnePlus 8 Lite, который выйдет в рамках восьмой серии.

Нам остается ждать больше информации о преемнике OnePlus X. Если им окажется OnePlus 8 Lite, то его премьера состоится в середине апреля вместе с OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. В числе упрощений называют чип Dimensity 1000.

Источник: twitter



