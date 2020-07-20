Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition: дорогая, стильная и технологичная игрушка для избранных

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Компания Oppo совместно с производителем спорткаров еще в марте нынешнего года выпустила люксовую и имиджевую версию Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition. Теперь смартфон добрался до Европы и это не первая модель, выпущенная в содружестве с известным автопроизводителем. «Автомобильную» версию в свое время получил Find X, который выглядел «дорого-богато».

Роскошь и понты

Для поклонников всего эксклюзивного предлагается смартфон по цене 1860 евро, который помимо фирменного логотипа Lamborghini на тыльной стороне получил богатый комплект поставки: чехол из экокожи, TWS-наушники, 65-ваттный зарядный блок, автомобильную зарядку и провод в нейлоновой оплетке. Естественно, что на все фирменные аксессуары нанесен логотип Lamborghini.

Сам смартфон Oppo Find X2 Pro немного преобразился внешне. Тыльная крышка текстурированная и имитирует структуру углеродного волокна, а логотип Oppo выполнен в фирменном бронзовом цвете автопроизводителя. Так как Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition версия топовая, то и объем памяти у него максимальный в своей линейке: 12 Гб оперативки и флеш-накопитель на 512 Гб.

Смартфон обладает 6,7-дюймовым дисплеем разрешением 3168х1440 точек с частотой обновления 120 Гц, чипом Snapdragon 865, аккумулятором емкостью 4260 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, 32 Мп фронталкой, тройной основной камерой 48 Мп + 48 Мп + 13 Мп с гибридным зумом 10х и цифровым 60х.

Источник: tecnoandroid