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Oppo Find X2 Pro Lamborghini: люксовая модель с двумя фишками, которых нет ни у кого

07.07.2020 777 0

Китайские производители смартфонов любители эксклюзивных моделей, которые получают все самое-самое и громкое имя. Не редко они именуют их в честь известных автомобильных концернов. За примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы Oppo, которая в свое время выпустила Find X Lamborghini.  Дружба с итальянским автоконцерном получит продолжение и готовится очередная лимитированная версия флагмана — Oppo Find X2 Pro Lamborghini.

 

Oppo Find X2 Pro Lamborghini: люксовая модель с двумя фишками, которых нет ни у кого – фото 1

 

Слияние стиля и новаций

 

Сайт Letsgodigital опубликовал изображения премиального смартфона, который получил эксклюзивный дизайн тыльной крышки: эффектное цветовое оформление и стильная строчка, которая может указывать на то, что при изготовлении задней панели использовали кожу.

 

Oppo Find X2 Pro Lamborghini: люксовая модель с двумя фишками, которых нет ни у кого – фото 2

 

Но не только дизайном «спинки» интересен Oppo Find X2 Pro Lamborghini. Куда больше внимания привлек тот факт, что на лицевой панели не удалось найти следов пребывания фронтальной камеры и на верхней грани не видно выдвижного модуля. Это обстоятельство заставило строить догадки, что этот смартфон может стать первым на рынке, который предложит подэкранную камеру. Тем более, что соответствующие наработки у Oppo есть и в этом году она уже демонстрировала прототипы устройств, где фронталка была отправлена под поверхность дисплея.

 

Oppo Find X2 Pro Lamborghini: люксовая модель с двумя фишками, которых нет ни у кого – фото 3

 

Но все это лишь предположения и красивые рендеры, которые могут быть изрядно приукрашенными и не акцентировать внимание на наличии выдвижного селфи-модуля на верхнем торце, давая повод для информационного шума. О техническом оснащении Oppo Find X2 Pro Lamborghini ничего не известно. А источник в числе возможных отличительных черт устройства назвал только 80-ваттную быструю зарядку. Когда «гоночный» смартфон дебютирует, неизвестно.

 

Oppo Find X2 Pro Lamborghini: люксовая модель с двумя фишками, которых нет ни у кого – фото 4

 

Источник: letsgodigital

 

Oppo Find X2 Pro Lamborghini Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.07.2020

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Oppo Find X2 Pro Lamborghini: люксовая модель с двумя фишками, которых нет ни у кого