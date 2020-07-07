Oppo Find X2 Pro Lamborghini: люксовая модель с двумя фишками, которых нет ни у кого

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Китайские производители смартфонов любители эксклюзивных моделей, которые получают все самое-самое и громкое имя. Не редко они именуют их в честь известных автомобильных концернов. За примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы Oppo, которая в свое время выпустила Find X Lamborghini. Дружба с итальянским автоконцерном получит продолжение и готовится очередная лимитированная версия флагмана — Oppo Find X2 Pro Lamborghini.

Слияние стиля и новаций

Сайт Letsgodigital опубликовал изображения премиального смартфона, который получил эксклюзивный дизайн тыльной крышки: эффектное цветовое оформление и стильная строчка, которая может указывать на то, что при изготовлении задней панели использовали кожу.

Но не только дизайном «спинки» интересен Oppo Find X2 Pro Lamborghini. Куда больше внимания привлек тот факт, что на лицевой панели не удалось найти следов пребывания фронтальной камеры и на верхней грани не видно выдвижного модуля. Это обстоятельство заставило строить догадки, что этот смартфон может стать первым на рынке, который предложит подэкранную камеру. Тем более, что соответствующие наработки у Oppo есть и в этом году она уже демонстрировала прототипы устройств, где фронталка была отправлена под поверхность дисплея.

Но все это лишь предположения и красивые рендеры, которые могут быть изрядно приукрашенными и не акцентировать внимание на наличии выдвижного селфи-модуля на верхнем торце, давая повод для информационного шума. О техническом оснащении Oppo Find X2 Pro Lamborghini ничего не известно. А источник в числе возможных отличительных черт устройства назвал только 80-ваттную быструю зарядку. Когда «гоночный» смартфон дебютирует, неизвестно.

Источник: letsgodigital