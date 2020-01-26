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Oppo готовит смарт-часы с функцией ЭКГ

26.01.2020 2379 5

За свою историю носимые гаджеты прошли путь от малофункциональных и диковинных аппаратов до уже привычных устройств, позволяющих следить за своим здоровьем. Одним из достижений стало то, что аппараты на запястье получили функцию снятия показаний ЭКГ.

 

Правда, многие специалисты говорят о том, что диагностика мерцательной аритмии посредством ЭКГ на смарт-часах не может стать полноценной заменой традиционному обследованию в больницах. Носимый гаджет не диагностирует заболевание, а лишь указывает на характерные признаки, которые могут говорить о проблемах со здоровьем и сигнализируют о необходимости обратиться за квалифицированной врачебной помощью.

 

Oppo готовит смарт-часы с функцией ЭКГ – фото 1

 

Пока врачи и простые пользователи спорят, есть ли польза от этой опции и насколько эффективная она, производители продолжают внедрять ее в носимых гаджетов. Готовится представить свои смарт-часы компания Oppo и одной из их фишек станет запись электрокардиограммы (ЭКГ) сердца владельца.

 

Oppo готовит смарт-часы с функцией ЭКГ – фото 2

 

Известно, что умные часы Oppo получат прямоугольной формы циферблат и велика вероятность, что внешне они будут очень схожи с Apple Watch. Среди причин такого шага называется тот факт, что на прямоугольном циферблате отображается больше информации.

 

Точная дата анонса смарт-часов Oppo не названа, но они точно должны дебютировать в первом квартале нынешнего года.

 

Источник: gizmochina

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Дильшот Муртазаев
а рентгенографии не будет?
27.01.2020 05:47
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Serhiy Davydovych
лучьше б сделали nfc с поддержкой Google Pay )))
26.01.2020 22:44
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INN
Пока врачи и простые пользователи спорят, нонеймы уже несколько лет выпускают эту “фишку". Мне интересно когда у понтовитых брендов появится самая полезная функция замера температуры, даже градусники выпускают за 5$. Видимо у небожителей полеты мыслей на землю не опускаются до элементарных вещей.
26.01.2020 17:59
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Асет Мукаев
да пошли вы со своим ОППО, вроде китайская компания, а ценник конский. Легче доплатить и купить котлы от эпл или на тайсон ос от самса, более адекватно работать будут знаете ли
26.01.2020 17:16
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Андрей Красс
Асет Мукаев, а где ты цену тут увидел бомж?
26.01.2020 23:32
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Oppo готовит смарт-часы с функцией ЭКГ