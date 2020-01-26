Oppo готовит смарт-часы с функцией ЭКГ

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За свою историю носимые гаджеты прошли путь от малофункциональных и диковинных аппаратов до уже привычных устройств, позволяющих следить за своим здоровьем. Одним из достижений стало то, что аппараты на запястье получили функцию снятия показаний ЭКГ.

Правда, многие специалисты говорят о том, что диагностика мерцательной аритмии посредством ЭКГ на смарт-часах не может стать полноценной заменой традиционному обследованию в больницах. Носимый гаджет не диагностирует заболевание, а лишь указывает на характерные признаки, которые могут говорить о проблемах со здоровьем и сигнализируют о необходимости обратиться за квалифицированной врачебной помощью.

Пока врачи и простые пользователи спорят, есть ли польза от этой опции и насколько эффективная она, производители продолжают внедрять ее в носимых гаджетов. Готовится представить свои смарт-часы компания Oppo и одной из их фишек станет запись электрокардиограммы (ЭКГ) сердца владельца.

Известно, что умные часы Oppo получат прямоугольной формы циферблат и велика вероятность, что внешне они будут очень схожи с Apple Watch. Среди причин такого шага называется тот факт, что на прямоугольном циферблате отображается больше информации.

Точная дата анонса смарт-часов Oppo не названа, но они точно должны дебютировать в первом квартале нынешнего года.

Источник: gizmochina

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