OPPO собирается выпустить свою версию Nokia 9 PureView?

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Похоже, что китайская OPPO исследует возможность выпуска смартфона с не менее чем семью камерами. Недавно замеченная документация подтверждает эти слухи, раскрывая крайне необычную концепцию смартфона с огромным блоком камеры на задней панели. Изображения были найдены на сайте самого крупного патентного органа Китая - Национальной администрации интеллектуальной собственности.

OPPO представила два примера дизайна смартфонов с таким решением. Они отличаются только формой панели, в которой находится сам блок камер, и размещением вспышки. Фронтальная сторона предполагаемого смартфона гораздо более традиционна – здесь мы видим одинокую камеру для «селфи-снимков», встроенную в аккуратный вырез.

Конечно, красота – дело субъективное, но для техногика будет интереснее посмотреть на то, как именно такой блок камер будет показывать себя в деле. Учитывая, что все изображения – просто концепт, вряд ли компания готова показать работающий прототип.

Каким бы странным не казался дизайн нового устройства от OPPO, китайский производитель попросту развивается с оглядкой на текущие тренды. Количество камер смартфонов увеличивается с каждым годом.

Независимо от того, что производители смартфонов утверждают в своей рекламе, они все равно не могут бросить вызов физике. Мобильные сенсоры все так же остаются крохотными по сравнению с профессиональными камерами. В результате, они хуже собирают свет, из-за чего смартфон технически не сможет выдать более «сочную» и попросту качественную картинку.

Возможно, данный аппарат и вовсе не увидит свет, как и многие другие концепты компании, но все же интересно, если OPPO решит продвигать идею огромного количества сенсоров, сможет ли она воплотить задумку, зародившуюся у Nokia с их провалившимся Nokia 9 PureView.

Источник: 91mobiles.com