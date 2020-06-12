Oukitel WP7: неубиваемый смартфон с камерой ночного видения

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Сегодня в продажу поступает защищенный смартфон Oukitel WP7. Его главная фишка — встроенная инфракрасная камера ночного видения. В рамках продвижения новинки на рынок, компания снижает ценник на внушительные $150. Так, только с 12 по 15 июня есть возможность прикупить Oukitel WP7 по цене $299,99, тогда как обычная его цена должна составить $449,99.

К необычным фишкам смартфона также можно отнести возможность подключать сменные модули: сдвоенный фонарик с 5 режимами и ультрафиолетовый стерилизатор, которому под силу убить 99,99% микробов и вирусов всего за 10 секунд.

Oukitel WP7 — это защищенный мобильник в соответствующем «одеянии» и уровнем защиты IP68, военный стандарт MIL-STD-810G. Смартфон оснастили восьмиядерным чипом Helio P90, 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128 Гб и внушительной емкости аккумулятором на 8000 мАч. Производитель декларирует несколько степеней защиты для обеспечения высокого уровня безопасности проведения бесконтактных платежей, а также хранения конфиденциальной информации.

В арсенале устройства дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, селфи-модуль на 16-мегапикселей и тройная основная камера с датчиками 48 Мп + 8 Мп + 0,3 Мп. Инфракрасная камера ночного видения пригодится для получения снимков высокой четкости в кромешной тьме.

Купить Oukitel WP7