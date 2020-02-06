Партия Северной Кореи сказала: нужен уникальный смартфон! И он появился

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Есть такое понятие как цифровой национализм. Среди носителей этой идеи можно назвать Китай и Северную Корею, где национальный сегмент интернета отделен от мирового. В случае с Северной Кореей правильнее будет говорить о полной изоляции и это прослеживается в выпуске электроники.





Серый рынок мобильников в этой стране существует, но главный акцент на модели, выпущенные в самой Северной Корее. Очередная новинка — Kindalai 7, созданная по поручению северокорейской Коммунистической партии и ее руководителя Ким Чен Ын.









Создан смартфон компанией Wanjingtai Information Technology и позиционируется как уникальный продукт для этой страны. Эксклюзивным его в этой стране делает «передовая» технология биометрической идентификации, в основу которой положено три способа аутентификации: отпечаток пальца, распознание лица и голоса.









Кроме того, есть функция голосового ввода текста, которая пригодится, прежде всего, для создания заметок. Работает новинка под управлением фирменной операционной системы от производителя.





Сам смартфон преподносят как очередное достижение северокорейских инженеров и ученых. Хотя по факту подобная биометрическая идентификация стала делом обыденным в современных смартфонах. Что касается аппаратных характеристик, то о них ничего не сказано.





Источник: news.mydrivers.com